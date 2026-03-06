NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen mit einem Kursziel von 7,75 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Fluggesellschaft habe die Erwartungen mit dem operativen Gewinn (Ebit) zwar übertroffen, sonderlich überzeugend sei die Entwicklung aber nicht, schrieb Alex Irving am Freitag. Zudem scheine der Konzern bei dem für 2026 avisierten deutlichen Ebit-Wachstum weder die in den vergangenen Tagen stark gestiegenen Treibstoffkosten noch die generellen Auswirkungen des Iran-Krieges zu berücksichtigen./mis/rob/ag;