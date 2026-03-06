Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Lufthansa Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen mit einem Kursziel von 7,75 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Fluggesellschaft habe die Erwartungen mit dem operativen Gewinn (Ebit) zwar übertroffen, sonderlich überzeugend sei die Entwicklung aber nicht, schrieb Alex Irving am Freitag. Zudem scheine der Konzern bei dem für 2026 avisierten deutlichen Ebit-Wachstum weder die in den vergangenen Tagen stark gestiegenen Treibstoffkosten noch die generellen Auswirkungen des Iran-Krieges zu berücksichtigen./mis/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 06:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
7.75 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
8.19 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.40%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
8.39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.65%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
08:36
|Lufthansa spürt hohe Nachfrage bei Direktflügen (AWP)
|
07:03
|Lufthansa will operativen Gewinn trotz Iran-Krieg weiter steigern (AWP)
|
06:42
|Eurowings schickt eigenes Flugzeug zur Evakuierung nach Riad (AWP)
|
05.03.26
|Ausblick: Lufthansa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.03.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX verliert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der MDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Lufthansa verlängert Aussetzung von Flügen in Nahen Osten (Dow Jones)
|
05.03.26
|Lufthansa fliegt ab Samstag wieder nach Zypern (AWP)