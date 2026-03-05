Handel in Zürich: SMI-Anleger greifen am Mittag zu

Um 12:09 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0.07 Prozent stärker bei 13’520.03 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1.610 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0.302 Prozent auf 13’469.98 Punkte an der Kurstafel, nach 13’510.74 Punkten am Vortag.

Bei 13’557.69 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13’388.19 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Verlust von 2.03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, bewegte sich der SMI bei 13’466.04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12’936.30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, erreichte der SMI einen Stand von 13’112.75 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 2.06 Prozent zu Buche. Bei 14’063.53 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12’941.92 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Partners Group (+ 1.85 Prozent auf 848.40 CHF), Holcim (+ 1.48 Prozent auf 68.74 CHF), Swiss Life (+ 0.93 Prozent auf 848.60 CHF), Logitech (+ 0.70 Prozent auf 71.60 CHF) und Givaudan (+ 0.68 Prozent auf 2’946.00 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Kühne + Nagel International (-1.11 Prozent auf 178.45 CHF), Roche (-0.61 Prozent auf 356.60 CHF), Sika (-0.49 Prozent auf 150.95 CHF), Novartis (-0.28 Prozent auf 127.32 CHF) und Zurich Insurance (-0.18 Prozent auf 544.00 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1’576’880 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 312.238 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5.88 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch