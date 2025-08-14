|Kurse + Charts + Realtime
14.08.2025 13:05:51
Swiss Re Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Franken belassen. Der Rückversicherer habe stark abgeschnitten, schrieb Will Hardcastle in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Dies erhöhe die Wahrscheinlichkeit von Aktienrückkäufen./rob/la/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Buy
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
150.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
149.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
0.67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
147.34 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.81%
|
Analyst Name::
Will Hardcastle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
