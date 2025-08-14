Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

147.25
CHF
-3.40
CHF
-2.26 %
14:50:28
SWX
14.08.2025 13:05:51

Swiss Re Buy

Swiss Re
147.34 CHF -1.89%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Franken belassen. Der Rückversicherer habe stark abgeschnitten, schrieb Will Hardcastle in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Dies erhöhe die Wahrscheinlichkeit von Aktienrückkäufen./rob/la/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Buy
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
150.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
149.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
0.67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
147.34 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
1.81%
Analyst Name::
Will Hardcastle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

