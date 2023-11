HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Stratec von 57 auf 54 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Michael Heider kappte nach einer Investorenveranstaltung in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen. Es sei zu früh, von einer Normalisierung in der Diagnostikbranche zu sprechen./ag/mis;