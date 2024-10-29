Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’019 -1.0%  SPI 16’692 -1.2%  Dow 45’718 -0.4%  DAX 23’324 -1.8%  Euro 0.9334 -0.1%  EStoxx50 5’372 -1.3%  Gold 3’685 0.2%  Bitcoin 90’903 -0.9%  Dollar 0.7886 -0.7%  Öl 68.4 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
ASML-Aktie von positiver Analystenstimme beflügelt
Goldpreis setzt Rekordrally fort
Nestlé-Aktie: Konzern gibt zwei Euro-Anleihen in Milliardenhöhe aus
Lufthansa-Aktie gewinnt: Gespräche mit Kabinengewerkschaft Ufo gescheitert
JPMorgan sieht Risiken durch US-Zinssenkung und rät zu Alternativanlage
Suche...
Plus500 Depot

STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555

34.65
CHF
-0.62
CHF
-1.74 %
29.10.2024
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.09.2025 16:00:12

STRATEC SE Halten

STRATEC
34.65 CHF -1.74%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Stratec auf "Halten" mit einem fairen Wert von 28 Euro belassen. Der Diagnostikkonzern habe für das zweite Halbjahr eine deutliche Geschäftsbelebung in Aussicht gestellt, schrieb Sven Kürten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die bestätigte Jahresprognose erscheine aber nur am unteren Rand realistisch./niw/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 15:01 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 15:09 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: STRATEC SE Halten
Unternehmen:
STRATEC SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
27.50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
27.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sven Kürten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse