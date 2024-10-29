STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
34.65CHF
-0.62CHF
-1.74 %
29.10.2024
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
16.09.2025 16:00:12
STRATEC SE Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Stratec auf "Halten" mit einem fairen Wert von 28 Euro belassen. Der Diagnostikkonzern habe für das zweite Halbjahr eine deutliche Geschäftsbelebung in Aussicht gestellt, schrieb Sven Kürten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die bestätigte Jahresprognose erscheine aber nur am unteren Rand realistisch./niw/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 15:01 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 15:09 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 15:09 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STRATEC SE Halten
|
Unternehmen:
STRATEC SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
27.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
27.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sven Kürten
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu STRATEC SE
|
11.09.25
|Verluste in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Schwacher Handel: SDAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
02.09.25