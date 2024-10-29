STRATEC 34.65 CHF -1.74% Charts

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Stratec auf "Halten" mit einem fairen Wert von 28 Euro belassen. Der Diagnostikkonzern habe für das zweite Halbjahr eine deutliche Geschäftsbelebung in Aussicht gestellt, schrieb Sven Kürten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die bestätigte Jahresprognose erscheine aber nur am unteren Rand realistisch./niw/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 15:01 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 15:09 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.