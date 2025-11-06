Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’299 -0.5%  SPI 16’989 -0.6%  Dow 46’829 -1.0%  DAX 23’744 -1.3%  Euro 0.9313 0.1%  EStoxx50 5’613 -1.0%  Gold 3’979 - Bitcoin 81’560 -3.1%  Dollar 0.8071 -0.4%  Öl 63.0 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526Idorsia36346343Swiss Re12688156
Top News
Rheinmetall-Aktie fällt zurück: Umsatz und Gewinn gesteigert - Deal für ziviles Geschäft im Blick
SKAN-Aktie in Rot: Jahresziele dürften deutlich verfehlt werden
Aktien von Amrize und SIG fallen aus dem MSCI Global Standard Index - So reagiert die Börse
R&S-Aktie rutscht ab: Wachstumsambitionen wegen fehlender Installationskapazitäten reduziert
Rivian-Aktie in Turbulenzen: Analyst sieht deutliche Gefahr - Kursziel impliziert deutlichen Rückgang
Suche...
Plus500 Depot

HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Fokus 06.11.2025 17:58:46

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich letztendlich schwächer

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich letztendlich schwächer

So bewegte sich der SDAX am Donnerstag letztendlich

BVB
3.25 CHF 3.60%
Kaufen Verkaufen

Zum Handelsende notierte der SDAX im XETRA-Handel 0.94 Prozent schwächer bei 15’941.68 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 81.395 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0.041 Prozent stärker bei 16’099.04 Punkten, nach 16’092.48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 16’166.51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15’937.68 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 4.77 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 06.10.2025, notierte der SDAX bei 17’476.51 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17’020.72 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, stand der SDAX noch bei 13’155.50 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 14.79 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18’206.72 Punkten. Bei 13’183.63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 12.90 Prozent auf 30.10 EUR), SMA Solar (+ 5.09 Prozent auf 28.48 EUR), Südzucker (+ 1.11 Prozent auf 9.58 EUR), Formycon (+ 1.00 Prozent auf 20.20 EUR) und Schaeffler (+ 0.96 Prozent auf 6.84 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Siltronic (-7.32 Prozent auf 45.86 EUR), HAMBORNER REIT (-5.58 Prozent auf 4.83 EUR), Nagarro SE (-4.32 Prozent auf 44.28 EUR), STRATEC SE (-4.18 Prozent auf 20.65 EUR) und PVA TePla (-4.07 Prozent auf 24.02 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 1’328’781 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 6.449 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.15 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum SDAX-Chart
Analysen zu SDAX-Aktien
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag