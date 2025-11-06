Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich letztendlich schwächer

Zum Handelsende notierte der SDAX im XETRA-Handel 0.94 Prozent schwächer bei 15’941.68 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 81.395 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0.041 Prozent stärker bei 16’099.04 Punkten, nach 16’092.48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 16’166.51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15’937.68 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 4.77 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 06.10.2025, notierte der SDAX bei 17’476.51 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17’020.72 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, stand der SDAX noch bei 13’155.50 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 14.79 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18’206.72 Punkten. Bei 13’183.63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 12.90 Prozent auf 30.10 EUR), SMA Solar (+ 5.09 Prozent auf 28.48 EUR), Südzucker (+ 1.11 Prozent auf 9.58 EUR), Formycon (+ 1.00 Prozent auf 20.20 EUR) und Schaeffler (+ 0.96 Prozent auf 6.84 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Siltronic (-7.32 Prozent auf 45.86 EUR), HAMBORNER REIT (-5.58 Prozent auf 4.83 EUR), Nagarro SE (-4.32 Prozent auf 44.28 EUR), STRATEC SE (-4.18 Prozent auf 20.65 EUR) und PVA TePla (-4.07 Prozent auf 24.02 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 1’328’781 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 6.449 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.15 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch