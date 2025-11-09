So viel hätten Anleger mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
So viel hätten Anleger mit einem frühen Aptos-Engagement verlieren können.

Am 08.11.2024 kostete Aptos 9.725 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in APT investiert hätte, befänden sich nun 1’028.23 Aptos in seinem Depot. Mit dem APT-USD-Kurs vom 08.11.2025 gerechnet (3.079 USD), wäre die Investition nun 3’165.40 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 68.35 Prozent abgenommen.

Am 04.11.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 2.569 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 bei 14.70 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com

