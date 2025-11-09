So viel hätten Anleger mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Am 08.11.2024 kostete Aptos 9.725 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in APT investiert hätte, befänden sich nun 1’028.23 Aptos in seinem Depot. Mit dem APT-USD-Kurs vom 08.11.2025 gerechnet (3.079 USD), wäre die Investition nun 3’165.40 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 68.35 Prozent abgenommen.

Am 04.11.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 2.569 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 bei 14.70 USD.

Redaktion finanzen.net