09.11.2025 11:03:09

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sui von vor 1 Jahr verloren

Bei einer frühen Sui-Investition müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Sui war am 08.11.2024 2.293 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in SUI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 43.61 Sui. Die Investition hätte nun einen Wert von 92.53 USD, da sich der Wert eines Coins am 08.11.2025 auf 2.122 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7.47 Prozent abgenommen.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Sui am 06.04.2025 bei 1.920 USD. Am 04.01.2025 erreichte Sui sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 5.296 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

Ethereum Kurs Prognose: Ist Solana jetzt die bessere Wahl?
Krypto Nachrichten: Kasachstan plant, eine Krypto-Reserve von 1 Milliarde US-Dollar mit Gold
Bitcoin Hyper: Die Layer-2-Revolution, die die Zukunft von Bitcoin neu definiert
Krypto-News: Dieser Staat baut jetzt eine neue strategische Bitcoin-Reserve auf
