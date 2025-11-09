So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sui von vor 1 Jahr verloren

Anzeige

Sui war am 08.11.2024 2.293 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in SUI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 43.61 Sui. Die Investition hätte nun einen Wert von 92.53 USD, da sich der Wert eines Coins am 08.11.2025 auf 2.122 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7.47 Prozent abgenommen.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Sui am 06.04.2025 bei 1.920 USD. Am 04.01.2025 erreichte Sui sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 5.296 USD.

Redaktion finanzen.net