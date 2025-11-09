|Performance der Investition
|
09.11.2025 11:03:09
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sui von vor 1 Jahr verloren
Bei einer frühen Sui-Investition müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Sui war am 08.11.2024 2.293 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in SUI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 43.61 Sui. Die Investition hätte nun einen Wert von 92.53 USD, da sich der Wert eines Coins am 08.11.2025 auf 2.122 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7.47 Prozent abgenommen.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Sui am 06.04.2025 bei 1.920 USD. Am 04.01.2025 erreichte Sui sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 5.296 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|83’509.61730
|2.22%
|Handeln
|Vision
|0.08087
|2.59%
|Handeln
|Ethereum
|2’776.88729
|4.08%
|Handeln
|Ripple
|1.87768
|5.40%
|Handeln
|Solana
|131.26299
|5.10%
|Handeln
|Cardano
|0.46944
|9.78%
|Handeln
|Polkadot
|2.61889
|22.15%
|Handeln
|Chainlink
|12.92257
|9.07%
|Handeln
|Pepe
|0.00001
|12.81%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|13.52%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen
Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.
👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?
Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!