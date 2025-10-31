STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
31.10.2025 07:31:41
STRATEC SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stratec von 51 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Produktionsverzögerungen hätten zur Prognosesenkung geführt, schrieb Michael Heider am Donnerstagabend. Er sprach von einem unspektakulären dritten Quartal, wobei die Unternehmensprognose ein stärkeres viertes Quartal verspreche. Die Markterholung halte an und sein Investitionsansatz bleibe intakt./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 18:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
