STRATEC Aktie

34.65
CHF
-0.62
CHF
-1.74 %
29.10.2024
BRXC
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stratec nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Umsatz des Diagnostik-Unternehmens habe seine Schätzung um 2 Prozent verfehlt, das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sei jedoch 5 Prozent besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Jan Koch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

