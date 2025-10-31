Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’260 -0.4%  SPI 17’018 -0.3%  Dow 47’522 -0.2%  DAX 24’054 -0.3%  Euro 0.9290 0.2%  EStoxx50 5’683 -0.3%  Gold 4’008 -0.8%  Bitcoin 87’933 1.4%  Dollar 0.8031 0.2%  Öl 64.8 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Strategy-Aktie im Plus: Bitcoin-Riese schneidet besser ab als erwartet
Reddit-Aktie gefragt: Social Media-Konzern verzeichnet Gewinnsprung
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag
Aktien von D-Wave und Quantum eMotion unter Beobachtung: Markt wartet auf frische Impulse
Coinbase-Aktie mit Kursplus: Krypto-Riese verdient mehr
Suche...
Plus500 Depot

STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555

21.69
CHF
0.67
CHF
3.20 %
12:40:34
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.10.2025 11:28:25

STRATEC SE Hold

STRATEC
21.69 CHF 3.20%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Stratec auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Gewinnwarnung des Diagnostikkonzerns vom Vortag wegen temporärer Lieferkettenprobleme sei Ergebnis handelspolitischer Spannungen sowie chinesischer Exportbeschränkungen für Seltene Erden, schrieb Jan Koch in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: STRATEC SE Hold
Unternehmen:
STRATEC SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
23.30 € 		Abst. Kursziel*:
28.76%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
23.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.39%
Analyst Name::
Jan Koch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse