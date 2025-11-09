Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’298 0.0%  SPI 16’975 -0.1%  Dow 46’987 0.2%  DAX 23’570 -0.7%  Euro 0.9315 0.0%  EStoxx50 5’567 -0.8%  Gold 4’000 0.6%  Bitcoin 83’518 2.2%  Dollar 0.8053 -0.2%  Öl 63.7 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Reich durch Day Trading - Geht das wirklich?
So sollten Anleger vorgehen, die sich für Kunst-NFTs interessieren
Sheryl Sandberg im Porträt: Das Leben der früheren Facebook-COO
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Memecoin-Markt in Bewegung: PEPE-Coin als möglicher Dogecoin-Konkurrent
Suche...
Plus500 Depot
Memecoin 09.11.2025 02:23:00

Memecoin-Markt in Bewegung: PEPE-Coin als möglicher Dogecoin-Konkurrent

Memecoin-Markt in Bewegung: PEPE-Coin als möglicher Dogecoin-Konkurrent

Memecoins sind bereits seit einigen Jahren fester Bestandteil des Kryptomarktes. Mit PEPE reihte sich 2023 ein weiterer Coin in die Riege der Spasswährungen ein.

• PEPE will an Dogecoin und Co. vorbeiziehen
• Deflationsmechanismus und Umverteilungssystem sollen den Coin attraktiv machen
• Bei PEPE gibt es keine Steuern

Pepe will die Herrschaft übernehmen

Auf der eigenen Webseite wird der Memecoin PEPE als "der einprägsamste Memecoin, den es gibt" beschrieben. "Die Hunde haben ausgedient, es ist Zeit für PEPE, die Herrschaft zu übernehmen." Damit spielt PEPE auf Memecoins wie Dogecoin, SHIBA INU und Co. an.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Die Kryptowährung, die es seit 14. April 2023 gibt, basiert auf der Comicfigur "Pepe der Forsch" von Matt Furie, die sich zu einem der bekanntesten Memes auf Social Media entwickelt hat. Wie es auf der Webseite zum Coin heisst, hat PEPE jedoch keine Verbindung zu Matt Furie oder seiner Kreation. "Dieses Token ist einfach eine Hommage an ein Meme, das wir alle lieben und kennen.", heisst es.

Auf der Webseite wird zudem erklärt, dass es sich bei PEPE um einen Memecoin "ohne inneren Wert oder Erwartung einer finanziellen Rendite" handele. Es gebe kein formelles Team oder eine Roadmap. "Der Coin ist völlig nutzlos und dient nur der Unterhaltung."

Deflationsmechanismus und Umverteilungssystem

Laut Bitcoin2Go handelt es sich bei PEPE um einen klassischen ERC 20 Token, was bedeute, dass der Coin von der Sicherheit und Geschwindigkeit der Ethereum-Blockchain profitiere und gleichzeitig mit allen dezentralen Anwendungen der Blockchain kompatibel sei. Weitere wichtige Features seien der Deflationsmechanismus und das Umverteilungssystem. So verbrenne jede Transaktion eine kleine Menge an Token. Dadurch reduziert sich die Gesamtzahl der Coins, was sich positiv auf den Wert der Coins auswirken könnte. Daneben werde bei jeder Transaktion ein kleiner Anteil an die Token-Inhaber verteilt, was langfristige Investments in den Coin attraktiver machen solle.

Laut der Webseite wurden 93,1 Prozent der Token an den Liquiditätspool gesendet, LP-Token wurden verbrannt und der Vertrag wurde gekündigt. Die restlichen 6,9 Prozent des Angebots würden derweil in einer Multi-Sig-Wallet aufbewahrt und nur für zukünftige zentralisierte Börsennotierungen, Brücken und Liquiditätspools verwendet.

PEPE wirbt ausserdem damit, dass es bei dem neuen Memecoin keine Steuern gibt: "Keine Steuern, kein Bullshit", so die Macher auf der Pepe-Webseite. "Bei uns gibt es NULL Steuern, sodass Sie sich keine Sorgen über den Kauf mit einem bestimmten Slippage machen müssen, auch wenn Sie in Zeiten der Marktvolatilität möglicherweise auf den Slippage zurückgreifen müssen.", heisst es.

Roadmap

So gar keine Roadmap scheint es für den Coin jedoch nicht zu geben. So werden auf der Webseite drei Phasen genannt, die einen groben Ausblick auf den bevorstehenden Weg des Coins geben sollen. Die Ziele in Phase eins sind der Launch des Coins, Listings bei CoinGecko/Coinmarketcap, mehr als 1'000 Holder und $PEPE als Trend auf Twitter. In Phase zwei werden Community Partnerships, ein digitaler Newsletter von PEPE Times, die Gründung der tokengesteuerten Discord-Gruppe Pepe Palace, CEX-Listings und mehr als 10'000 Inhaber. In Phase drei sollen PEPE-Merck, PEPE-Akademie, PEPE Tools, T1-Börsennotierungen, mehr als 100'000 Inhaber und die Meme-Übernahme folgen. Allerdings wolle man nicht am ersten Tag gleich alles verraten - "erwarte Überraschungen entlang des Weges", heisst es.

So kann man PEPE kaufen

Auf ihrer Webseite erklären die anonymen Macher des Coins in vier Schritten, wie Interessenten PEPE kaufen können. Zuerst müsse die Wallet der Wahl, wie zum Beispiel Metamask, aus dem App Store oder Google Play Store heruntergeladen werden - Desktop-Benutzer könnten die Google Chrome-Erweiterung unter metamask.io herunterladen. Dann müsse man ETH kaufen, falls nicht bereits in der Wallet vorhanden, um diese später in PEPE wechseln zu können. Anschliessend müsse man eine Verbindung zu Uniswap herstellen und sein Wallet verbinden. Dann müsse die PEPE-Token-Adresse in Uniswap eingegeben, Pepe ausgewählt und bestätigen werden. Schon sei es möglich ETH gegen PEPE zu tauschen.

Kritik an PEPE: Alt-Right Bewegung hat Meme in der Vergangenheit genutzt

Allerdings stiess PEPE auch schon auf Kritik. Auch wenn die Macher des Coins erklären, dass PEPE keine Verbindung zu Matt Furie oder seiner Kreation "Pepe der Forsch" habe, heisst es auf der Webseite, PEPE wolle dazu beitragen "Memecoins wieder grossartig zu machen", was nach einer Anlehnung an den Wahlkampfslogan von Donald Trump klingt. Die Figur von Furie wurde zudem als Meme unter anderem im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 von der Alt-Right Bewegung genutzt.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

SNB-Direktorin Tschudin zweifelt an Wertstabilität von Kryptowährungen
So lukrativ wäre eine Investition in Stellar von vor 1 Jahr gewesen
Diese Chancen und Herausforderungen bietet die Kombination aus KI und Blockchain

Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

Inside Krypto

08.11.25Finixio Crypto Logo Ethereum Kurs Prognose: Ist Solana jetzt die bessere Wahl?
08.11.25Finixio Crypto Logo Krypto Nachrichten: Kasachstan plant, eine Krypto-Reserve von 1 Milliarde US-Dollar mit Gold
08.11.25Finixio Crypto Logo Bitcoin Hyper: Die Layer-2-Revolution, die die Zukunft von Bitcoin neu definiert
07.11.25Finixio Crypto Logo Krypto-News: Dieser Staat baut jetzt eine neue strategische Bitcoin-Reserve auf
07.11.25Finixio Crypto Logo Bitcoin Hyper: Aufbau der Zukunft von Bitcoin mit dem Next-Generation Layer-2-Netzwerk
07.11.25Finixio Crypto Logo Bitcoin-Liquiditätserholung, Preisstabilität und was als Nächstes kommt
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen

Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.

👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?

Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen | Börsentag Zürich 2025