Memecoin-Markt in Bewegung: PEPE-Coin als möglicher Dogecoin-Konkurrent

• PEPE will an Dogecoin und Co. vorbeiziehen• Deflationsmechanismus und Umverteilungssystem sollen den Coin attraktiv machen• Bei PEPE gibt es keine Steuern

Pepe will die Herrschaft übernehmen

Auf der eigenen Webseite wird der Memecoin PEPE als "der einprägsamste Memecoin, den es gibt" beschrieben. "Die Hunde haben ausgedient, es ist Zeit für PEPE, die Herrschaft zu übernehmen." Damit spielt PEPE auf Memecoins wie Dogecoin, SHIBA INU und Co. an.

Die Kryptowährung, die es seit 14. April 2023 gibt, basiert auf der Comicfigur "Pepe der Forsch" von Matt Furie, die sich zu einem der bekanntesten Memes auf Social Media entwickelt hat. Wie es auf der Webseite zum Coin heisst, hat PEPE jedoch keine Verbindung zu Matt Furie oder seiner Kreation. "Dieses Token ist einfach eine Hommage an ein Meme, das wir alle lieben und kennen.", heisst es.

Auf der Webseite wird zudem erklärt, dass es sich bei PEPE um einen Memecoin "ohne inneren Wert oder Erwartung einer finanziellen Rendite" handele. Es gebe kein formelles Team oder eine Roadmap. "Der Coin ist völlig nutzlos und dient nur der Unterhaltung."

Deflationsmechanismus und Umverteilungssystem

Laut Bitcoin2Go handelt es sich bei PEPE um einen klassischen ERC 20 Token, was bedeute, dass der Coin von der Sicherheit und Geschwindigkeit der Ethereum-Blockchain profitiere und gleichzeitig mit allen dezentralen Anwendungen der Blockchain kompatibel sei. Weitere wichtige Features seien der Deflationsmechanismus und das Umverteilungssystem. So verbrenne jede Transaktion eine kleine Menge an Token. Dadurch reduziert sich die Gesamtzahl der Coins, was sich positiv auf den Wert der Coins auswirken könnte. Daneben werde bei jeder Transaktion ein kleiner Anteil an die Token-Inhaber verteilt, was langfristige Investments in den Coin attraktiver machen solle.

Laut der Webseite wurden 93,1 Prozent der Token an den Liquiditätspool gesendet, LP-Token wurden verbrannt und der Vertrag wurde gekündigt. Die restlichen 6,9 Prozent des Angebots würden derweil in einer Multi-Sig-Wallet aufbewahrt und nur für zukünftige zentralisierte Börsennotierungen, Brücken und Liquiditätspools verwendet.

PEPE wirbt ausserdem damit, dass es bei dem neuen Memecoin keine Steuern gibt: "Keine Steuern, kein Bullshit", so die Macher auf der Pepe-Webseite. "Bei uns gibt es NULL Steuern, sodass Sie sich keine Sorgen über den Kauf mit einem bestimmten Slippage machen müssen, auch wenn Sie in Zeiten der Marktvolatilität möglicherweise auf den Slippage zurückgreifen müssen.", heisst es.

Roadmap

So gar keine Roadmap scheint es für den Coin jedoch nicht zu geben. So werden auf der Webseite drei Phasen genannt, die einen groben Ausblick auf den bevorstehenden Weg des Coins geben sollen. Die Ziele in Phase eins sind der Launch des Coins, Listings bei CoinGecko/Coinmarketcap, mehr als 1'000 Holder und $PEPE als Trend auf Twitter. In Phase zwei werden Community Partnerships, ein digitaler Newsletter von PEPE Times, die Gründung der tokengesteuerten Discord-Gruppe Pepe Palace, CEX-Listings und mehr als 10'000 Inhaber. In Phase drei sollen PEPE-Merck, PEPE-Akademie, PEPE Tools, T1-Börsennotierungen, mehr als 100'000 Inhaber und die Meme-Übernahme folgen. Allerdings wolle man nicht am ersten Tag gleich alles verraten - "erwarte Überraschungen entlang des Weges", heisst es.

So kann man PEPE kaufen

Auf ihrer Webseite erklären die anonymen Macher des Coins in vier Schritten, wie Interessenten PEPE kaufen können. Zuerst müsse die Wallet der Wahl, wie zum Beispiel Metamask, aus dem App Store oder Google Play Store heruntergeladen werden - Desktop-Benutzer könnten die Google Chrome-Erweiterung unter metamask.io herunterladen. Dann müsse man ETH kaufen, falls nicht bereits in der Wallet vorhanden, um diese später in PEPE wechseln zu können. Anschliessend müsse man eine Verbindung zu Uniswap herstellen und sein Wallet verbinden. Dann müsse die PEPE-Token-Adresse in Uniswap eingegeben, Pepe ausgewählt und bestätigen werden. Schon sei es möglich ETH gegen PEPE zu tauschen.

Kritik an PEPE: Alt-Right Bewegung hat Meme in der Vergangenheit genutzt

Allerdings stiess PEPE auch schon auf Kritik. Auch wenn die Macher des Coins erklären, dass PEPE keine Verbindung zu Matt Furie oder seiner Kreation "Pepe der Forsch" habe, heisst es auf der Webseite, PEPE wolle dazu beitragen "Memecoins wieder grossartig zu machen", was nach einer Anlehnung an den Wahlkampfslogan von Donald Trump klingt. Die Figur von Furie wurde zudem als Meme unter anderem im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 von der Alt-Right Bewegung genutzt.

Redaktion finanzen.ch