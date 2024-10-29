Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
23.10.2025 10:18:09

STRATEC SE Hold

STRATEC
34.65 CHF -1.74%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stratec von 33 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die anstehenden Zahlen des Diagnostikkonzerns dürfte erneut ein schwaches Quartal mit einem weiter nachlassenden Umsatzwachstum belegen, schrieb Jan Koch in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Ähnlich wie 2024 dürften Auslieferungen ins Schlussquartal verschoben worden sein. Dieses müsse dann eine deutlich verbesserte Profitabilität zeigen, um die für das Jahr angepeilte Marge zu erreichen./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STRATEC SE Hold
Unternehmen:
STRATEC SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
45.65 € 		Abst. Kursziel*:
-34.28%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
28.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.57%
Analyst Name::
Jan Koch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STRATEC SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:18 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
16.09.25 STRATEC Halten DZ BANK
10.09.25 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.08.25 STRATEC Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
22.08.25 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
