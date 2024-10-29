Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’232 -0.1%  SPI 16’984 -0.1%  Dow 44’786 -0.3%  DAX 24’236 -0.2%  Euro 0.9387 0.0%  EStoxx50 5’458 -0.1%  Gold 3’327 -0.4%  Bitcoin 91’610 0.8%  Dollar 0.8096 0.2%  Öl 67.9 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Allreal-Aktie dennoch leichter: Allreal mit Gewinnexplosion im ersten Halbjahr
Flughafen Zürich-Aktie knapp im Minus: Bodendienstleister bestreikt Flughafen Zürich am Freitagnachmittag
adidas-Aktie kaum bewegt: adidas entschuldigt sich öffentilch bei indigenen Gemeinden in Mexiko
VW-Aktie um Nulllinie: Volkswagen-Tochter gewinnt Rechtsstreit gegen AfD-nahe Organisation
KI-Gigant NVIDIA: Diese Aktien befinden sich im Portfolio
Suche...
200.- Saxo-Deal

STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555

34.65
CHF
-0.62
CHF
-1.74 %
29.10.2024
BRXC
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.08.2025 07:27:31

STRATEC SE Buy

STRATEC
34.65 CHF -1.74%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stratec m Zuge eines Analystenwechsels von 50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Diagnostik-Unternehmen habe in seiner Nische eine globale Führungsstellung inne, schrieb der neu zuständige Analyst Michael Heider in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er geht davon aus, dass Stratec nach dem Druck der vergangenen drei Jahre 2024 die Talsohle erreicht hat. Eine Trendwende bei der Nachfrage sei in Sicht./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: STRATEC SE Buy
Unternehmen:
STRATEC SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
51.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27.05 € 		Abst. Kursziel*:
88.54%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
25.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
97.29%
Analyst Name::
Michael Heider 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu STRATEC SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten