NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi beschäftigte sich bereits mit den Ergebnissen des Autobauers im Gesamtjahr 2023. Er rechne mit einem starken Jahr, mit einem Umsatz von 191,5 Milliarden Euro und einer operativen Marge von 12,9 Prozent, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Preisfestlegungsmacht sollte stark gewesen sein./ck/ajx;