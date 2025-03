NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Stellantis von 12,00 auf 11,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Nach dem Rauswurf von Carlos Tavares dürfte der Autokonzern einen neuen Chef oder Chefin suchen, der oder die aus den Fehlern von Tavares in den USA Lehren ziehe und einen Sanierungsplan in Nordamerika und Europa liefern könne. Dies erwartet Analyst Stephen Reitman in einer am Montag vorliegenden Studie, wobei er davon ausgeht, dass die Rückkehr zum Hemi-V8-Motor eine der einfacheren Lösungen sein werde./ck/tih;