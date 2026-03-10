HUGO BOSS 32.57 CHF 4.64% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 35,60 Euro auf "Neutral" belassen. Eine weitere überdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien rechtfertigten die Zahlen wohl nicht, schrieb Robert Krankowski am Dienstag. Besorgniserregend sei das klare Verfehlen der Erwartungen an die Profitabilität./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



