HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7

32.33
CHF
1.18
CHF
3.79 %
12:21:43
SWX
10.03.2026 10:52:15

HUGO BOSS Neutral

HUGO BOSS
32.57 CHF 4.64%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 35,60 Euro auf "Neutral" belassen. Eine weitere überdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien rechtfertigten die Zahlen wohl nicht, schrieb Robert Krankowski am Dienstag. Besorgniserregend sei das klare Verfehlen der Erwartungen an die Profitabilität./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
35.60 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
36.13 € 		Abst. Kursziel*:
-1.47%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
36.02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.17%
Analyst Name::
Robert Krankowski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

Analysen zu HUGO BOSS AG

10:52 HUGO BOSS Neutral UBS AG
09:11 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
09:10 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:52 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
04.03.26 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
