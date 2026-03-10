Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
GEA Aktie

56.50
CHF
1.00
CHF
1.80 %
12:04:40
SWX
10.03.2026 10:19:38

GEA Sector Perform

GEA
56.70 CHF 1.23%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea nach Zahlen von 56 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Anlagenbauer habe im vergangenen Quartal ordentlich abgeschnitten und einen soliden Ausblick auf 2026 gegeben, schrieb Sebastian Kuenne am Dienstag in einer ersten Reaktion. Er hob seine Schätzung für das diesjährige Umsatzwachstum ein wenig an und sieht für die entsprechende Konsensprognose mehr Spielraum nach oben. Allerdings revidierte er seine Ergebniserwartung je Aktie etwas nach unten und sieht sich hier unter dem Marktkonsens./rob/gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 02:51 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 02:51 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Sector Perform
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
57.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
61.15 € 		Abst. Kursziel*:
-6.79%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
62.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9.24%
Analyst Name::
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

