GEA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea nach Zahlen von 56 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Anlagenbauer habe im vergangenen Quartal ordentlich abgeschnitten und einen soliden Ausblick auf 2026 gegeben, schrieb Sebastian Kuenne am Dienstag in einer ersten Reaktion. Er hob seine Schätzung für das diesjährige Umsatzwachstum ein wenig an und sieht für die entsprechende Konsensprognose mehr Spielraum nach oben. Allerdings revidierte er seine Ergebniserwartung je Aktie etwas nach unten und sieht sich hier unter dem Marktkonsens./rob/gl/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 02:51 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Sector Perform
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
57.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
61.15 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.79%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
62.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.24%
|
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GEA
|
09.03.26
|Gea macht mehr Gewinn und will weiter wachsen - Dividende steigt (AWP)
|
09.03.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
09.03.26
|Montagshandel in Frankfurt: DAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
09.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück (finanzen.ch)
|
09.03.26