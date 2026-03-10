Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Dermapharm Aktie 40166352 / DE000A2GS5D8

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm auch nach einem Blick auf den Aktienrückkauf mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Hold" belassen. Zwar steige dadurch das Ergebnis je Aktie des Herstellers von Pharmazeutika, schrieb Fabian Piasta am Dienstag. Dem stehe allerdings ein Anteil frei handelbarer Aktien von nurmehr rund 15 Prozent gegenüber./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 05:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 05:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Dermapharm Holding SE Hold
Unternehmen:
Dermapharm Holding SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
34.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
40.90 € 		Abst. Kursziel*:
-16.87%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
41.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-18.47%
Analyst Name::
Fabian Piasta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

