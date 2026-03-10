Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Analyst Patrick Hummel rechnete in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einer moderat negativen Reaktion der Investoren. Der Mittelwert des neuen Zielkorridors für 2026 impliziere für das Ergebnis je Aktie rund zehn Prozent Abwärtspotenzial./rob/bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
92.28 €
|
Abst. Kursziel*:
2.95%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
90.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.56%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
11:04
|Volkswagen (VW) vz-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Outperform (finanzen.ch)
|
11:04
|Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für Volkswagen (VW) vz-Aktie (finanzen.ch)
|
10:07
|Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Neutral für Volkswagen (VW) vz-Aktie (finanzen.ch)
|
10:02
|DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Volkswagen (VW) vz von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
09:45