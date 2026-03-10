Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

80.50
CHF
1.50
CHF
1.90 %
12:15:43
SWX
10.03.2026 10:59:12

Volkswagen (VW) vz Neutral

Volkswagen
81.44 CHF 0.48%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Analyst Patrick Hummel rechnete in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einer moderat negativen Reaktion der Investoren. Der Mittelwert des neuen Zielkorridors für 2026 impliziere für das Ergebnis je Aktie rund zehn Prozent Abwärtspotenzial./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
92.28 € 		Abst. Kursziel*:
2.95%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
90.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.56%
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

