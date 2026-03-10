Santhera Pharmaceuticals Aktie 127602882 / CH1276028821
10.03.2026 14:14:06
Santhera-Aktie freundlich: Marc Clausse wird neuer CCO
Santhera Pharmaceuticals hat Marc Clausse zum Chief Commercial Officer ernannt.
Als COO folgt Clausse auf Geert Jan van Daal, der elf Jahre im Unternehmen tätig war und in den Ruhestand gehen wird. Dabei soll van Daal den Übergang in den kommenden Monaten begleiten.
Marc Clausse bringe über 25 Jahre Erfahrung in der Life-Science-Branche mit zu Santhera, hiess es weiter. Zuletzt arbeitete er bei Mirum Pharmaceuticals als Länderchef Grossbritannien und als Vize International Strategy & Operations im Unternehmen.Zwischenzeitlich gewinnt die Santhera-Aktie im Schweizer Handel 3,77 Prozent auf 16,50 Franken.
awp-robot/mk/sc
Pratteln (awp)
