Santhera-Aktie freundlich: Marc Clausse wird neuer CCO

Clausse werde sein Amt Anfang Juni antreten, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Als COO folgt Clausse auf Geert Jan van Daal, der elf Jahre im Unternehmen tätig war und in den Ruhestand gehen wird. Dabei soll van Daal den Übergang in den kommenden Monaten begleiten.

Marc Clausse bringe über 25 Jahre Erfahrung in der Life-Science-Branche mit zu Santhera, hiess es weiter. Zuletzt arbeitete er bei Mirum Pharmaceuticals als Länderchef Grossbritannien und als Vize International Strategy & Operations im Unternehmen.

Zwischenzeitlich gewinnt die Santhera-Aktie im Schweizer Handel 3,77 Prozent auf 16,50 Franken.

