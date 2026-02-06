Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
06.02.2026 09:31:06

Stellantis
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis anlässlich von Restrukturierungslasten in Höhe von 22 Milliarden Euro zunächst mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten für das zweite Halbjahr seien bei operativem Ergebnis (Ebit) und Free Cashflow schwächer als erwartet, schrieb Philippe Houchois am Freitag. Das Ebit enthalte allerdings eine Sonderbelastung und sei bereinigt eigentlich besser gewesen./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Buy
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
13.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
6.37 € 		Abst. Kursziel*:
103.95%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
6.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
107.87%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

