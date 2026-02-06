Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
Stellantis Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis anlässlich von Restrukturierungslasten in Höhe von 22 Milliarden Euro zunächst mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten für das zweite Halbjahr seien bei operativem Ergebnis (Ebit) und Free Cashflow schwächer als erwartet, schrieb Philippe Houchois am Freitag. Das Ebit enthalte allerdings eine Sonderbelastung und sei bereinigt eigentlich besser gewesen./rob/ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Stellantis Buy
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
13.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6.37 €
|
Abst. Kursziel*:
103.95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
107.87%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
