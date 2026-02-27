Ausblick: Berkshire Hathaway gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Berkshire Hathaway lässt sich am 28.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Berkshire Hathaway die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 5,51 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,13 USD je Aktie erzielt worden.

Berkshire Hathaway soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 96,98 Milliarden USD abgeschlossen haben - davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 21,48 USD, gegenüber 41,27 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 385,12 Milliarden USD im Vergleich zu 371,43 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.ch