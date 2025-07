NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 11,50 Euro auf "Buy" belassen. Seine Kaufempfehlung für den Autokonzern habe deutlich mehr Feedback hervorgerufen als gedacht, schrieb Philippe Houchois in seiner am Montag vorliegenden Reaktion. Das immense Potenzial der Aktien sei nicht infrage gestellt worden./ag/tih;