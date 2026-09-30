September 2026: Analysten sehen Potenzial bei SpaceX-Aktie

Im abgelaufenen Monat haben 13 Experten ihre Analyse der SpaceX-Aktie abgegeben.

13 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für SpaceX ein Kursziel von 238,92 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 88,06 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 150,86 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 210,00 USD 39,20 30.09.2026 Bernstein Research 248,00 USD 64,39 30.09.2026 Deutsche Bank AG 235,00 USD 55,77 29.09.2026 Deutsche Bank AG 235,00 USD 55,77 28.09.2026 Bernstein Research 248,00 USD 64,39 28.09.2026 Bernstein Research 248,00 USD 64,39 14.09.2026 Deutsche Bank AG 235,00 USD 55,77 02.09.2026

Redaktion finanzen.ch