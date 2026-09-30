SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031
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30.09.2026 22:30:39
September 2026: Analysten sehen Potenzial bei SpaceX-Aktie
Im abgelaufenen Monat haben 13 Experten ihre Analyse der SpaceX-Aktie abgegeben.
13 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für SpaceX ein Kursziel von 238,92 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 88,06 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 150,86 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|210,00 USD
|39,20
|30.09.2026
|Bernstein Research
|248,00 USD
|64,39
|30.09.2026
|Deutsche Bank AG
|235,00 USD
|55,77
|29.09.2026
|Deutsche Bank AG
|235,00 USD
|55,77
|28.09.2026
|Bernstein Research
|248,00 USD
|64,39
|28.09.2026
|Bernstein Research
|248,00 USD
|64,39
|14.09.2026
|Deutsche Bank AG
|235,00 USD
|55,77
|02.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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