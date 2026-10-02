Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Mittag steigen

Um 17:58 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 1.10 Prozent auf 30’835.99 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 1.21 Prozent auf 30’869.14 Punkte an der Kurstafel, nach 30’501.56 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 30’737.07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31’017.52 Punkten lag.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1.35 Prozent. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 02.09.2026, bei 29’143.33 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2026, den Wert von 29’329.21 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, wies der NASDAQ 100 24’892.76 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 22.34 Prozent nach oben. Bei 31’017.52 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. 22’841.42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Arm (+ 8.25 Prozent auf 316.45 USD), Teradyne (+ 7.67 Prozent auf 447.67 USD), Monolithic Power Systems (+ 6.80 Prozent auf 1’453.55 USD), SpaceX (+ 6.11 Prozent auf 157.12 USD) und Microchip Technology (+ 5.96 Prozent auf 83.18 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Seagate Technology (-14.20 Prozent auf 811.30 USD), Western Digital (-13.84 Prozent auf 398.52 USD), AppLovin (-4.10 Prozent auf 269.78 USD), Sandisk (-3.82 Prozent auf 1’719.42 USD) und Alnylam Pharmaceuticals (-3.34 Prozent auf 223.46 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 15’993’620 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4.889 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.28 zu Buche schlagen. Mit 7.13 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch