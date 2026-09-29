SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031
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30.09.2026 12:11:32
SpaceX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX mit einem Kursziel von 248 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der 14. Testflug von Starship sei ein Erfolg gewesen, schrieb Douglas Harned am Dienstag./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 06:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 06:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 06:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Outperform
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 248.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 149.24
|
Abst. Kursziel*:
66.18%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 149.27
|
Abst. Kursziel aktuell:
66.14%
|
Analyst Name::
Douglas S. Harned
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SpaceX
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|Schwacher Handel: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.ch)
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