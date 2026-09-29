SpaceX 124.68 CHF 0.14% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX mit einem Kursziel von 248 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der 14. Testflug von Starship sei ein Erfolg gewesen, schrieb Douglas Harned am Dienstag./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 06:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 06:41 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.