SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031
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01.10.2026 21:28:36
SpaceX-Aktie im Minus: Vier Astronauten unterwegs zur ISS
Vier Astronauten sind mit einem "Crew Dragon" des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen.
Rund acht Stunden nach dem Start wurden die vier Raumfahrer an der ISS erwartet - das wäre nach Angaben der Nasa so schnell wie nie zuvor. Für Delaney, Kutryk und Teterjatnikow ist es der erste All-Ausflug, für Watkins der zweite. Die "Crew 13" soll rund sechs Monate bleiben. An Bord der Raumstation soll sie die "Crew 12" ablösen. Die Nasa-Astronautin Jessica Meir, ihre Kollegen Jack Hathaway, der Kosmonaut Andrej Fedjajew und die Französin Sophie Adenot sind seit Februar im All. Ihre Rückkehr ist frühestens für kommende Woche geplant.
Die an der NASDAQ gelistete SpaceX-Aktie verliert zeitweise 0,77 Prozent auf 149,70 Dollar.
/cah/DP/jha
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