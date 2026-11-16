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Weiterer Meilenstein 16.11.2026 13:13:00

Weg frei für UniCredit? EU-Kommission und Fed stimmen Commerzbank-Deal zu - Aktien geben nach

Weg frei für UniCredit? EU-Kommission und Fed stimmen Commerzbank-Deal zu - Aktien geben nach

UniCredit hat nach eigenen Angaben einen weiteren wichtigen Schritt bei der Übernahme der Commerzbank erreicht.

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Wie die italienische Bank mitteilte, hat sie vom Gouverneursrat der US-Notenbank Federal Reserve die Genehmigung für den Vollzug des laufenden öffentlichen Umtauschangebots für die Commerzbank erhalten.

Dies stelle "einen weiteren wichtigen Meilenstein in dem Verfahren dar und spiegelt die positive Einschätzung der Transaktion durch die Aufsichtsbehörde wider", teilte UniCredit mit. Auch sei die Genehmigung "ein weiterer Ausdruck ihres Ansehens innerhalb des europäischen Bankensektors".

EU genehmigt Commerzbank-Übernahme durch UniCredit

Die EU hat grünes Licht für die Übernahme der Commerzbank durch die italienische UniCredit gegeben. Wie die Europäische Kommission mitteilte, ist die geplante Übernahme nach der EU-Fusionskontrollverordnung "ohne Auflagen genehmigt" worden. Die EU-Kommission sei zu dem Schluss gekommen, dass das Vorhaben im Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR") "zu keinerlei wettbewerbsrechtlichen Bedenken" führe. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte die Kontrollübernahme bereits Mitte Oktober genehmigt.

Commerzbank-Chefin rechnet noch in diesem Jahr mit UniCredit-Kontrolle

Die Commerzbank stellt sich nach Freigabe durch die EU-Kommission auf eine baldige Kontrollübernahme der italienischen Unicredit ein. "Im Moment sieht es so aus, als ob das Closing noch in diesem Jahr stattfindet", sagte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp bei der "Euro Finance Week" in Frankfurt. Auf die Frage nach ihrer möglichen Ablösung antwortete die Managerin: "Erstmal sind wir da und wir haben vor, das Jahr sehr ordentlich zu Ende zu bringen." Den Rest müsse man sehen.

Kurz zuvor hatten die Brüsseler Wettbewerbshüter mitgeteilt, dass sie die Pläne der Unicredit zur Übernahme der Commerzbank billigen. Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken. Orlopp sagte, die Freigabe aus Brüssel sei keine Überraschung: "Was bedeutet das für uns? Erstmal gar nichts. Wir sind für unsere Kunden da. Das ist das, wofür wir einstehen, und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern."

Wie geht es weiter im Auslandsgeschäft?

In den laufenden Gesprächen mit der Unicredit gebe es einen "ganz starken Fokus auf das Firmenkundengeschäft, auf das internationale Netzwerk", sagte Orlopp. Unicredit-Chef Andrea Orcel hält das Auslandsnetz der Commerzbank für überdimensioniert. Insgesamt sieht die Unicredit, die in Deutschland bereits mit der Hypovereinsbank (HVB) aktiv ist, im Fall einer Übernahme Potenzial für Milliardeneinsparungen inklusive des Abbaus von etwa 7.000 Jobs. Orlopp sagte: "Ich gehe immer davon aus, dass alle Parteien im Sinn haben, für diese Bank Wert zu maximieren. Das muss einfach die Leitgabe sein."

Orcel hat angekündigt, dass er nach Vorliegen aller Genehmigungen für das erste Quartal 2027 eine ausserordentliche Hauptversammlung bei der Commerzbank beantragen wird. Dort könnten mit Unicredit-Stimmen neue Vertreter in den Commerzbank-Aufsichtsrat geschickt werden, die in der Folge den Commerzbank-Vorstand neu besetzen.

Die Commerzbank-Aktie notiert am Montag im XTERA-Handel zeitweise 0,3 Prozent tiefer bei 39,77 Euro, während die UniCredit-Aktie in Mailand 0,49 Prozent auf 83,27 Euro abgibt.

Dow Jones Newswires / FRANKFURT (awp international

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