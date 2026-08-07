SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031
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05.08.2026 21:18:40
SpaceX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für SpaceX nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Die Weltraum- und KI-Firma habe stärker als erwartet abgeschnitten, schrieb Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Resultate deuteten auf anziehende Aktivitäten in allen Sparten hin./rob/la/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Outperform
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 225.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 108.27
|
Abst. Kursziel*:
107.81%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 133.11
|
Abst. Kursziel aktuell:
69.03%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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