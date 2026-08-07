SpaceX 101.65 CHF 13.16% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für SpaceX nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Die Weltraum- und KI-Firma habe stärker als erwartet abgeschnitten, schrieb Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Resultate deuteten auf anziehende Aktivitäten in allen Sparten hin./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:05 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.