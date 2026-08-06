NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite beginnt Donnerstagssitzung mit Gewinnen

Der NASDAQ Composite gewinnt im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr 0.18 Prozent auf 26’409.92 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.359 Prozent tiefer bei 26’268.84 Punkten, nach 26’363.44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26’208.43 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’441.03 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 3.76 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 06.07.2026, bei 26’121.16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 25’838.94 Punkte. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21’169.42 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 13.66 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27’190.21 Punkte. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Park-Ohio (+ 12.14 Prozent auf 46.66 USD), Lifetime Brands (+ 10.10 Prozent auf 9.27 USD), Digi International (+ 7.38 Prozent auf 78.12 USD), DXP Enterprises (+ 4.22 Prozent auf 175.47 USD) und Gladstone Commercial (+ 3.68 Prozent auf 12.69 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-22.03 Prozent auf 18.44 USD), Barrett Business Services (-13.91 Prozent auf 34.53 USD), TransAct Technologies (-11.35 Prozent auf 5.00 USD), Dorel Industries (-9.65 Prozent auf 1.03 USD) und inTest (-7.89 Prozent auf 13.07 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 21’591’218 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.442 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch