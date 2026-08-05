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05.08.2026 22:33:46
Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite gibt schlussendlich nach
Der NASDAQ Composite erlitt am Mittwoch Verluste.
Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.83 Prozent tiefer bei 26’363.44 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.425 Prozent auf 26’698.02 Punkte an der Kurstafel, nach 26’584.99 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26’739.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’348.51 Punkten erreichte.
So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 3.58 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, stand der NASDAQ Composite bei 25’832.67 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 25’326.13 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 05.08.2025, einen Stand von 20’916.55 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 13.46 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern registriert.
Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Geron (+ 21.64 Prozent auf 1.63 USD), Methode Electronics (+ 14.30 Prozent auf 17.26 USD), ACADIA Pharmaceuticals (+ 6.08) Prozent auf 28.80 USD), Repligen (+ 5.88 Prozent auf 158.59 USD) und Nissan Motor (+ 5.29 Prozent auf 2.19 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil USANA Health Sciences (-34.20 Prozent auf 14.99 USD), SpaceX (-13.61 Prozent auf 108.27 USD), ADTRAN (-10.71 Prozent auf 7.03 EUR), Amtech Systems (-8.20 Prozent auf 16.01 USD) und FreightCar America (-7.38 Prozent auf 7.91 USD) unter Druck.
Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 54’653’867 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.333 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel
2026 weist die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Mit 18.52 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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