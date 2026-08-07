SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031
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SpaceX Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SpaceX nach Zahlen zum zweiten Quartal von 225 auf 240 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die ersten Resultate der Weltraum- und KI-Firma nach deren Börsengang seien stark ausgefallen, schrieb Doug Anmuth am Mittwoch. Das Unternehmen profitiere weiterhin von einer extremen vertikalen Integration der Geschäftsprozesse, und das Tempo der Veränderungen im Bereich KI sei unglaublich hoch./la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Overweight
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 240.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 108.27
|
Abst. Kursziel*:
121.67%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 133.11
|
Abst. Kursziel aktuell:
80.30%
|
Analyst Name::
Doug Anmuth
|
KGV*:
-
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