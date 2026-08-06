Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verbucht Abschläge

Am Donnerstag fällt der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ um 0.06 Prozent auf 26’347.91 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0.359 Prozent auf 26’268.84 Punkte an der Kurstafel, nach 26’363.44 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 26’208.43 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26’499.42 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 3.52 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, stand der NASDAQ Composite bei 26’121.16 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 06.05.2026, einen Wert von 25’838.94 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 21’169.42 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 13.39 Prozent aufwärts. 27’190.21 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 20’690.25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Park-Ohio (+ 13.55 Prozent auf 47.25 USD), Digi International (+ 11.68 Prozent auf 81.25 USD), TTM Technologies (+ 11.62 Prozent auf 146.50 USD), DXP Enterprises (+ 11.51 Prozent auf 187.75 USD) und AXT (+ 7.80 Prozent auf 73.96 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Barrett Business Services (-18.13 Prozent auf 32.84 USD), Dorel Industries (-9.65 Prozent auf 1.03 USD), TransAct Technologies (-6.74 Prozent auf 5.26 USD), Cirrus Logic (-5.85 Prozent auf 121.85 USD) und OraSure Technologies (-5.54 Prozent auf 3.92 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 40’160’735 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.442 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 19.05 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch