Handel in New York: NASDAQ Composite verliert am Donnerstagnachmittag

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0.04 Prozent schwächer bei 26’353.43 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.359 Prozent tiefer bei 26’268.84 Punkten, nach 26’363.44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26’499.42 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26’208.43 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 3.54 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 06.07.2026, den Stand von 26’121.16 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 06.05.2026, mit 25’838.94 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 06.08.2025, den Wert von 21’169.42 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13.42 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell DXP Enterprises (+ 12.79 Prozent auf 189.91 USD), Digi International (+ 11.78 Prozent auf 81.32 USD), Park-Ohio (+ 11.70 Prozent auf 46.48 USD), AXT (+ 11.24 Prozent auf 76.32 USD) und Lifecore Biomedical (+ 9.91 Prozent auf 4.88 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Barrett Business Services (-19.75 Prozent auf 32.19 USD), Dorel Industries (-13.74 Prozent auf 0.98 USD), Cogent Communications (-8.16 Prozent auf 11.82 USD), Exelixis (-7.65 Prozent auf 52.36 USD) und OraSure Technologies (-6.75 Prozent auf 3.87 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die SpaceX-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 48’915’376 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.442 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch