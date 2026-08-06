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NASDAQ Composite-Kursverlauf 06.08.2026 22:33:51

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite fällt zum Ende des Donnerstagshandels

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite fällt zum Ende des Donnerstagshandels

Der NASDAQ Composite schloss den Handelstag kaum verändert ab.

Barrett Business Services
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Der NASDAQ Composite schloss den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0.06 Prozent) bei 26’348.35 Punkten ab. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.359 Prozent auf 26’268.84 Punkte an der Kurstafel, nach 26’363.44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26’499.42 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’208.43 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 3.52 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26’121.16 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 06.05.2026, den Stand von 25’838.94 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 06.08.2025, einen Stand von 21’169.42 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 13.40 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. 20’690.25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit DXP Enterprises (+ 17.72 Prozent auf 198.21 USD), Digi International (+ 14.10 Prozent auf 83.01 USD), Park-Ohio (+ 11.78) Prozent auf 46.51 USD), AXT (+ 9.56 Prozent auf 75.17 USD) und Lifecore Biomedical (+ 9.01 Prozent auf 4.84 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Barrett Business Services (-17.50 Prozent auf 33.09 USD), Cogent Communications (-15.23 Prozent auf 10.91 USD), Dorel Industries (-14.34 Prozent auf 0.98 USD), Exelixis (-7.94 Prozent auf 52.20 USD) und Geospace Technologies (-7.21 Prozent auf 6.82 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 68’754’014 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.442 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Digi International 69.00 -4.17% Digi International
Dorel Industries Inc. 0.93 5.08% Dorel Industries Inc.
DXP Enterprises Inc. 196.54 -1.76% DXP Enterprises Inc.
Exelixis Inc. 42.89 -2.31% Exelixis Inc.
Geospace Technologies Corp 5.65 -17.09% Geospace Technologies Corp
Lifecore Biomedical 4.22 0.48% Lifecore Biomedical
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SIGA Technologies Inc. 3.09 -0.64% SIGA Technologies Inc.
SpaceX 101.65 13.16% SpaceX

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