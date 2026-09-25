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Sixt Aktie 348141 / DE0007231326

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25.09.2026 10:58:07

Sixt SE St Buy

Sixt
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 91 Euro auf "Buy" belassen. Eine
Erholung der deutschen Wirtschaft überlagere derzeit das politische Grundrauschen in Deutschland, schrieb Chris Armstrong am Donnerstag in seiner Strategiestudie. Konjunkturell gebe es positive Anzeichen dank fiskalpolitischer Impulse und steigender Exporte. Eine optimistischere Einschätzung deutscher Aktien sei daher gerechtfertigt. Die jüngste Schwäche bei Sixt, Nemetschek, Grenke und Jungheinrich biete eine Chance für "Konjunktur-Bullen"./ tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 17:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
91.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
69.10 € 		Abst. Kursziel*:
31.69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
69.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.50%
Analyst Name::
Chris Armstrong 		KGV*:
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