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Marktbericht 21.08.2026 12:26:29

Freundlicher Handel: SDAX steigt mittags

Freundlicher Handel: SDAX steigt mittags

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

HAMBORNER REIT
4.04 CHF 0.82%
Kaufen Verkaufen

Der SDAX legt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.40 Prozent auf 18’572.09 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 94.314 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0.339 Prozent höher bei 18’560.38 Punkten, nach 18’497.60 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’492.84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18’575.98 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0.490 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.07.2026, lag der SDAX bei 18’361.84 Punkten. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 21.05.2026, bei 18’503.98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.08.2025, lag der SDAX bei 17’018.09 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7.01 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell ASTA Energy Solutions (+ 3.79 Prozent auf 60.20 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 2.85 Prozent auf 1.44 EUR), MBB SE (+ 2.38 Prozent auf 180.80 EUR), Sixt SE St (+ 2.29 Prozent auf 73.55 EUR) und PVA TePla (+ 2.17 Prozent auf 30.14 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Fielmann (-7.06 Prozent auf 38.85 EUR), pbb (-3.09 Prozent auf 3.26 EUR), NORMA Group SE (-1.00 Prozent auf 19.78 EUR), Einhell Germany vz (-0.96 Prozent auf 72.30 EUR) und OHB SE (-0.87 Prozent auf 227.00 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. 224’773 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die OHB SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.913 Mrd. Euro den grössten Anteil.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

2026 präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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