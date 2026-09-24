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Kursentwicklung 24.09.2026 09:30:28

Börse Frankfurt: SDAX beginnt Donnerstagshandel im Minus

Börse Frankfurt: SDAX beginnt Donnerstagshandel im Minus

Der SDAX notiert am Donnerstag trotz positivem Vortag im Minus.

VERBIO Vereinigte BioEnergie
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Am Donnerstag bewegt sich der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0.56 Prozent leichter bei 18’243.43 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 92.991 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.235 Prozent leichter bei 18’302.56 Punkten in den Handel, nach 18’345.72 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 18’234.77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’302.56 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der SDAX bereits um 0.334 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, lag der SDAX bei 18’437.38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 17’963.71 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 24.09.2025, den Wert von 17’024.23 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 5.12 Prozent zu Buche. Bei 19’325.96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Shelly (+ 3.57 Prozent auf 66.70 EUR), Douglas (+ 2.05 Prozent auf 7.46 EUR), Adtran Networks SE (+ 0.91 Prozent auf 22.20 EUR), Sixt SE St (+ 0.88 Prozent auf 69.10 EUR) und PATRIZIA SE (+ 0.87 Prozent auf 6.99 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4.15 Prozent auf 30.48 EUR), OHB SE (-2.61 Prozent auf 171.80 EUR), KWS SAAT SE (-2.24 Prozent auf 69.90 EUR), PVA TePla (-2.17 Prozent auf 30.62 EUR) und PNE (-1.94 Prozent auf 7.09 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der LPKF Laser Electronics-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 66’302 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.229 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

2026 verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie mit 8.25 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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