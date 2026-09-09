Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
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09.09.2026 17:58:17
Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX beendet den Handel im Minus
Am dritten Tag der Woche zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.
Der SDAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 1.35 Prozent schwächer bei 18’536.58 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 94.479 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.322 Prozent auf 18’730.69 Punkte an der Kurstafel, nach 18’791.15 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 18’768.93 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 18’518.18 Einheiten.
SDAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche gab der SDAX bereits um 1.11 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der SDAX einen Wert von 18’659.63 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, lag der SDAX noch bei 18’024.89 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 09.09.2025, bei 16’595.52 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6.80 Prozent zu. Bei 19’325.96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Punkten erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell HelloFresh (+ 3.98 Prozent auf 2.85 EUR), Befesa (+ 2.43 Prozent auf 37.95 EUR), NORMA Group SE (+ 1.57 Prozent auf 20.05 EUR), CANCOM SE (+ 1.14 Prozent auf 22.25 EUR) und Drägerwerk (+ 0.73 Prozent auf 111.00 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-5.98 Prozent auf 52.70 EUR), JOST Werke (-4.31 Prozent auf 60.00 EUR), Sixt SE St (-4.08 Prozent auf 68.25 EUR), PVA TePla (-3.61 Prozent auf 30.48 EUR) und Jungheinrich (-3.43 Prozent auf 26.46 EUR) unter Druck.
Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1’524’135 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.194 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus
In diesem Jahr weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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