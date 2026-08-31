So schätzen Analysten die Sixt SE St-Aktie ein

4 Analysten gaben ihre Einschätzung der Sixt SE St-Aktie preis.

4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 93,25 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 20,10 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Sixt SE St-Aktie von 73,15 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 91,00 EUR 24,40 18.08.2026 Deutsche Bank AG 89,00 EUR 21,67 14.08.2026 UBS AG 83,00 EUR 13,47 14.08.2026 DZ BANK - - 13.08.2026 Jefferies & Company Inc. 110,00 EUR 50,38 13.08.2026

Redaktion finanzen.ch