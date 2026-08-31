Sixt Aktie 348141 / DE0007231326
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31.08.2026 18:00:38
So schätzen Analysten die Sixt SE St-Aktie ein
So schätzten Experten die Sixt SE St-Aktie im letzten Monat ein.
4 Analysten gaben ihre Einschätzung der Sixt SE St-Aktie preis.
4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 93,25 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 20,10 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Sixt SE St-Aktie von 73,15 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|91,00 EUR
|24,40
|18.08.2026
|Deutsche Bank AG
|89,00 EUR
|21,67
|14.08.2026
|UBS AG
|83,00 EUR
|13,47
|14.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|13.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|110,00 EUR
|50,38
|13.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Sixt Buy
|UBS AG
|13.08.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Deutsche Bank AG
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|UBS AG
|13.08.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
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