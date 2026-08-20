Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’368 -0.1%  SPI 20’199 -0.1%  Dow 52’759 -1.3%  DAX 25’983 -0.4%  Euro 0.9355 0.1%  EStoxx50 6’422 -0.4%  Gold 4’565 1.0%  Bitcoin 60’431 3.4%  Dollar 0.7999 -0.1%  Öl 93.4 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Abwehrkampf gegen Intesa: Monte dei Paschi will BPM und Banca Generali kaufen - Aktien im Blick
Roche-Aktie: Tochter Genentech investiert Millionen-Betrag in US-Standort
Holcim-Aktie im Fokus: Baustoffkonzern schluckt Fermacell für dreistelligen Millionenbetrag
SpaceX-Aktie statt Bitcoin: Intesa Sanpaolo baut Milliardenposition auf
Neue Aktien im Icahn-Depot: So investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2026
Suche...

Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

250.55
CHF
-1.70
CHF
-0.67 %
20.08.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.08.2026 07:25:41

Siemens Outperform

Siemens
258.02 CHF -1.23%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Outperform" belassen. Die Analysten um Varun Govindaraj stellten am Donnerstag die Ergebnisse einer Umfrage unter 50 Führungskräften im Bereich Beschaffung für den Bau von Rechenzentren vor. "Unsere Schlussfolgerung lautet, dass der Markt für Ausrüstungshersteller sich kurzfristig weiter stark entwickeln dürfte." Selbst wenn sich der Ausbau von Rechenzentren verlangsame, könnten relativ strenge Stornierungsbedingungen Kunden veranlassen, dennoch einen Teil der Technik abzunehmen. Dies bedeutet jedoch auch, dass langfristig gesehen Nachfrage vorgezogen werde und die Kunden auf überschüssigen Bestände an Kühl- und Stromversorgungtechnik sitzen werden, sobald sich die Investitionsausgaben verlangsamen. Das würde einen Abschwung dann umso schmerzhafter machen./mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 19:54 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Siemens AG Outperform
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
330.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
276.00 € 		Abst. Kursziel*:
19.57%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
276.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.31%
Analyst Name::
Varun Govindaraj 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:25 Siemens Outperform Bernstein Research
20.08.26 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
20.08.26 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.08.26 Siemens Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 Siemens Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Siemens AG 250.55 -0.67% Siemens AG