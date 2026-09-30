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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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Kursziel & Co. 30.09.2026 18:00:38

Siemens-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September

Siemens-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September

Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Siemens-Aktie im Überblick.

Siemens
258.91 CHF -1.90%
Kaufen Verkaufen

Im September 2026 haben 5 Experten die Siemens-Aktie analysiert.

5 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 333,00 EUR, was einem Anstieg von 57,50 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Siemens-Aktie von 275,50 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.345,00 EUR25,2329.09.2026
UBS AG330,00 EUR19,7829.09.2026
JP Morgan Chase & Co.--24.09.2026
DZ BANK--21.09.2026
Bernstein Research330,00 EUR19,7816.09.2026
Bernstein Research330,00 EUR19,7814.09.2026
Bernstein Research330,00 EUR19,7803.09.2026

Redaktion finanzen.ch

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