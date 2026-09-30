Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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30.09.2026 18:00:38
Siemens-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September
Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Siemens-Aktie im Überblick.
Im September 2026 haben 5 Experten die Siemens-Aktie analysiert.
5 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 333,00 EUR, was einem Anstieg von 57,50 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Siemens-Aktie von 275,50 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|345,00 EUR
|25,23
|29.09.2026
|UBS AG
|330,00 EUR
|19,78
|29.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|24.09.2026
|DZ BANK
|-
|-
|21.09.2026
|Bernstein Research
|330,00 EUR
|19,78
|16.09.2026
|Bernstein Research
|330,00 EUR
|19,78
|14.09.2026
|Bernstein Research
|330,00 EUR
|19,78
|03.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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