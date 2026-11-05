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Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

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05.11.2026 13:05:50

Siemens Healthineers Outperform

Siemens Healthineers
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44,50 Euro belassen. Das bereinigte Umsatzwachstum sei etwas stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Susannah Ludwig in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die bereinigte Ebit-Marge habe hingegen die Konsensschätzung verfehlt./rob/edh/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:14 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
44.50 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
42.91 € 		Abst. Kursziel*:
3.71%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
45.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.11%
Analyst Name::
Susannah Ludwig 		KGV*:
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