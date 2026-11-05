Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Siemens Healthineers Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44,50 Euro belassen. Das bereinigte Umsatzwachstum sei etwas stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Susannah Ludwig in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die bereinigte Ebit-Marge habe hingegen die Konsensschätzung verfehlt./rob/edh/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:14 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
44.50 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
42.91 €
|
Abst. Kursziel*:
3.71%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
45.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.11%
|
Analyst Name::
Susannah Ludwig
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
14:13
|Siemens Healthineers-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie (finanzen.ch)
|
13:58
|Outperform-Analyse: Bernstein Research bewertet Siemens Healthineers-Aktie (finanzen.ch)
|
13:22
|Siemens Healthineers-Aktie: Hold-Bewertung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) (finanzen.ch)
|
13:07
|Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Siemens Healthineers-Aktie (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX liegt am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: DAX am Donnerstagmittag stärker (finanzen.ch)
|
12:19
|Analyse: So bewertet UBS AG die Siemens Healthineers-Aktie (finanzen.ch)
|
11:19
|Buy für Siemens Healthineers-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|13:23
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|13:05
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|12:33
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:17
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:27
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|13:23
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|13:05
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|12:33
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:17
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:27
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|13:23
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|13:05
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|12:17
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:29
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|12:33
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:27
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Healthineers AG
|40.90
|2.17%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:35
|
DZ BANK
Bayer Kaufen
|15:29
|
DZ BANK
Commerzbank Halten
|14:48
|
JP Morgan Chase & Co.
E.ON Overweight
|14:47
|
Barclays Capital
Wolters Kluwer Overweight
|14:44
|
UBS AG
Schneider Electric Buy
|14:42
|
DZ BANK
McDonald's Kaufen
|14:33
|
Jefferies & Company Inc.
AstraZeneca Buy