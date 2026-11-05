Siemens Healthineers 40.36 CHF -1.71% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44,50 Euro belassen. Das bereinigte Umsatzwachstum sei etwas stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Susannah Ludwig in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die bereinigte Ebit-Marge habe hingegen die Konsensschätzung verfehlt./rob/edh/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:14 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.