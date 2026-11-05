Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’043 0.1%  SPI 21’182 0.1%  Dow 52’759 -1.1%  DAX 26’437 0.0%  Euro 0.9145 -0.3%  EStoxx50 6’252 -0.2%  Gold 4’114 1.2%  Bitcoin 62’814 -4.4%  Dollar 0.8179 0.1%  Öl 97.0 2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Rheinmetall345850Nestlé3886335Holcim1221405Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539ABB1222171Swiss Re12688156
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Negative Bewertungsänderung: DZ BANK stuft Commerzbank-Aktie auf Halten herunter
Aktien von Goldman Sachs und JPMorgan: Werden die Grossbanken zunehmend zu KI-Titeln?
HOCHTIEF-Aktie sackt dennoch ab: KI-Boom treibt kräftig an - Auftragsbestand auf Rekordhöhe
Commerzbank-Aktie verliert: Höherer Gewinn, aber Dämpfer beim Zinsüberschuss
JTI-Aktie: Putin stellt Tabakunternehmen in Russland unter Zwangsverwaltung
Suche...
ETF Sparplan

Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

40.90
CHF
0.87
CHF
2.17 %
14:48:06
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.11.2026 12:33:17

Siemens Healthineers Hold

Siemens Healthineers
40.36 CHF -1.71%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Mittelwert der neuen Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie im Geschäftsjahr 2026/27 liege um drei Prozent unter der Konsenserwartung, sodass letztere etwas sinken dürften, schrieb Sam England am Donnerstag nach dem Bericht./rob/ajx/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 09:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Hold
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
42.91 € 		Abst. Kursziel*:
-6.78%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
44.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11.01%
Analyst Name::
Sam England 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Healthineers AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:23 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
13:05 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
12:33 Siemens Healthineers Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:17 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:27 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen