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20.08.2026 07:39:15

Siemens Buy

Siemens
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 292 auf 319 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen am Mittwoch an die Resultate des dritten Geschäftsquartals an. Bei ihrer Bewertung berücksichtigt sie zudem bereits in höherem Maße die Erwartungen an das Geschäftsjahr 2028./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 14:24 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens AG Buy
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Daniela Costa 		KGV*:
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07:39 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.08.26 Siemens Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 Siemens Outperform Bernstein Research
12.08.26 Siemens Outperform Bernstein Research
07.08.26 Siemens Buy UBS AG
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