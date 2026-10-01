Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
01.10.2026 12:29:00
Siemens Aktie News: Siemens zieht am Mittag an
Die Aktie von Siemens zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Siemens legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 276,40 EUR.
Das Papier von Siemens legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 276,40 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'031 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Siemens-Aktie legte bis auf 276,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 273,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 197'916 Siemens-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 291,70 EUR. Mit einem Zuwachs von 5,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,35 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,62 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 06.08.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,61 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20.79 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 19.38 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 18.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,23 EUR je Siemens-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie
Siemens-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September
DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens von vor 3 Jahren abgeworfen
Handelsstreit: China warnt EU vor „diskriminierenden“ Massnahmen
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens AG
|
17:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
17:58
|DAX aktuell: DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
16:29
|Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
15:58
|LUS-DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.ch)
|
15:58
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
12:29
|Siemens Aktie News: Siemens zieht am Mittag an (finanzen.ch)
|
12:26
|Verluste in Europa: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: Das macht der LUS-DAX am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens AG
|10:59
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|10:59
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|16.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|10:59
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow schlussendlich stabil -- SMI und DAX schliessen tiefer - 25'000-Punkte-Marke fällt -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Minus. Der US-Leitindex bewegte sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.