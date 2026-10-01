Siemens Aktie News: Siemens zieht am Mittag an

Das Papier von Siemens legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 276,40 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'031 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Siemens-Aktie legte bis auf 276,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 273,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 197'916 Siemens-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 291,70 EUR. Mit einem Zuwachs von 5,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,35 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,62 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 06.08.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,61 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20.79 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 19.38 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 18.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,23 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens von vor 3 Jahren abgeworfen

Handelsstreit: China warnt EU vor „diskriminierenden“ Massnahmen