Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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01.10.2026 11:49:47
Deutsche Bank AG: Siemens-Aktie erhält Hold
Deutsche Bank AG hat die Siemens-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Hold" belassen. Die Münchner dürften das Geschäftsjahr 2026 stark beenden, schrieb Gael de-Bray in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Ausblick auf 2027 dürfte mit den hohen Erwartungen allerdings nicht ganz Schritt halten.
Aktienauswertung: Die Siemens-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Das Papier von Siemens legte um 11:33 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0.2 Prozent auf 276.10 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Spielraum nach unten von 2.21 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 181’143 Siemens-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 kletterte das Papier um 17.9 Prozent. Am 12.11.2026 werden die Kennzahlen für Q4 2026 voraussichtlich präsentiert.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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