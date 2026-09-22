Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Investition
|
22.09.2026 10:02:21
FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an diesem Tag 26.08 GBP wert. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert hat, hat nun 3.835 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 34.89 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133.79 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 33.79 Prozent vermehrt.
Shell (ex Royal Dutch Shell) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 202.32 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
10:02
|FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Optimismus in London: FTSE 100 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Gute Stimmung in Europa: Gewinne im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Starker Wochentag in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|STOXX-Handel: Anleger lassen STOXX 50 zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|25.08.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX leichter -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Dienstag abwärts. Die Börsen in Asien verzeichnen im Dienstagshandel Gewinne.