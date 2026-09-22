FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an diesem Tag 26.08 GBP wert. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert hat, hat nun 3.835 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 34.89 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133.79 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 33.79 Prozent vermehrt.

Shell (ex Royal Dutch Shell) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 202.32 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch