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Favorit unter Bewerbern 25.09.2026 06:34:00

Top-Skills bei Bewerbung: Diese fünf Fähigkeiten sollten Job-Anwärter besitzen

Top-Skills bei Bewerbung: Diese fünf Fähigkeiten sollten Job-Anwärter besitzen

Unabhängig von der Ausbildung - wer diese Fähigkeiten mitbringt, der hat gute Chancen, einen Job zu bekommen. Das verrät eine von LinkedIn durchgeführte Studie.

Ausgezeichnete Noten, ein lückenloser Lebenslauf, ein ausgezeichnetes Anschreiben - Kriterien, die immer wieder genannt werden und für eine erfolgreiche Bewerbung entscheidend sind. Doch eine vom Jobportal LinkedIn durchgeführte Studie hat herausgefunden, dass ein Bewerber unabhängig von seiner Qualifikation vor allem fünf Fähigkeiten mitbringen muss.

Fünf Top-Fähigkeiten

Eine dieser Fähigkeiten ist Kreativität. Diese Eigenschaft wird oft mit Berufen aus der bildenden Kunst oder der Designer-Branche in Verbindung gebracht. Allerdings kann man Kreativität sehr wohl auch in anderen Bereichen einsetzen. Vor allem bei Problemlösungen ist es wichtig, über den Tellerrand hinaus zu schauen. Von besonderer Bedeutung ist es auch, anpassungsfähig zu sein. Im Zuge der fortwährenden Digitalisierung befindet sich die Berufswelt in ständigem Wandel. Wer keine Vielseitigkeit zeigt und sich nicht anpasst, hat schlechte Chancen, beim Personaler zu punkten.

Um grossartige Ideen umzusetzen, muss man als Arbeitnehmer auch eine gute Überzeugungskraft besitzen und dennoch im Team arbeiten können. Vor allem letzteres wird für Unternehmen immer wichtiger, denn zum einen schafft es ein angenehmes Arbeitsumfeld und zum anderen fördert es die Ideenvielfalt und innovative Lösungen. Da Multi-Tasking in vielen Berufen nichts ungewöhnliches mehr und Zeit das wertvollste Gut vieler Unternehmen ist, ist es wichtig, als Bewerber auch im Zeitmanagement punkten zu können.

Sich selbst treu bleiben und authentisch wirken

Befolgt man die Tipps von anderen Personalexperten ist es im Grossen und Ganzen wichtig, dass ein Bewerber authentisch ist und Neugier am Unternehmen und der Position zeigt. Wer die eigene Persönlichkeit an den Tag legt und sich von seiner besten Seite zeigt, kann nichts falsch machen. Und sollte es bei der einen Bewerbung nicht klappen, gibt es doch viele andere Unternehmen, bei denen sich vielleicht eine weitaus bessere Chance ergibt.

Mirlinda Kurtolli, Redaktion finanzen.ch

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LinkedIn, XING und Co: So präsentiert man sich bei der Jobsuche richtig
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Bildquelle: baranq / Shutterstock.com,Lisa S. / Shutterstock.com,Leonardo da/Shutterstock,Jirsak / Shutterstock.com

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